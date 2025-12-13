هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

يعاني الكثير من الأشخاص ظهور حب الشباب بشكل متكرر، ما يؤثر على الثقة بالنفس ويزيد من شعور الانزعاج.

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

وكشف موقع Medical News Today، إلى أن ظهور الحبوب لا يعتمد فقط على العناية بالبشرة، بل يرتبط بعدة عوامل داخلية وخارجية يمكن أن تزيد من شدته إذا لم تُراعَ.

ـ التغيرات الهرمونية:

ارتفاع هرمونات الأندروجين خلال فترة البلوغ، الحمل، الدورة الشهرية، أو حالات مثل متلازمة تكيس المبايض يزيد من إفراز الدهون في البشرة، ما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب.

ـ الإفراط في إفراز الدهون (Sebum):

البشرة الدهنية أكثر عرضة لانسداد المسام، خاصة عند اختلاط الدهون بخلايا الجلد الميتة والبكتيريا.

ـ انسداد المسام وخلايا الجلد الميتة:

عدم تنظيف البشرة جيدًا يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة داخل المسام، ما يساهم في تكوّن حب الشباب.

ـ البكتيريا (Propionibacterium acnes):

تكاثر هذه البكتيريا داخل المسام المسدودة يسبب الالتهاب وظهور الحبوب المؤلمة.

ـ النظام الغذائي غير الصحي:

الأطعمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات المكررة ومنتجات الألبان قد تزيد من حدة حب الشباب لدى بعض الأشخاص.

ـ التوتر والضغط النفسي:

التوتر يحفز هرمونات تؤثر على الغدد الدهنية، مما يزيد من سوء حب الشباب.

ـ استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة:

المنتجات التي تسد المسام أو عدم إزالة المكياج جيدًا يمكن أن تزيد من ظهور الحبوب.

ـ قلة النوم واضطراب نمط الحياة:

يؤثر النوم غير الكافي على توازن الهرمونات وتجدد خلايا الجلد، ما يزيد من فرص ظهور حب الشباب.

ـ العوامل الوراثية:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بحب الشباب يزيد من احتمالية ظهوره.

ـ الاحتكاك المستمر بالجلد:

ارتداء الكمامات لفترات طويلة أو لمس الوجه باستمرار قد يهيّج البشرة ويسد المسام.

ويساعد الوعي بالعوامل المؤثرة في ظهور حب الشباب على اتخاذ خطوات وقائية وعلاجية مناسبة، بما في ذلك الاهتمام بالنظام الغذائي، اتباع روتين تنظيف البشرة اليومي، وتقليل التوتر، للحفاظ على بشرة صحية ونضرة.