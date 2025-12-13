الأخضر بكام في نهاية تعاملات اليوم السبت 13-12-2025

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 13-12-2025 داخل السوق الرسمية .

الأخضر بكام

وسجل سعر الدولار- العملة الخضراء داخل البنوك المصرية؛ نحو 47.48 جنيه في آخر تحديث له.





إجازة البنوك

وتستمر إجازة البنوك المصرية حتي ساعات متأخرة من اليوم السبت وذلك منذ صباح أمس الجمعة بقرار من البنك المركزي المصري باعتبارها مواعيد الراحة الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك الأخري

بلغ سعر الدولار في البنوك الأخري نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع ففي بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، الأهلي الكويتي، قناة السويس"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " البركة، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري"

الدولار في معظم البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك الحكومة والقطاع الخاص نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، مصر، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، نكست، الاسكندرية، التعمير والاسكان، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، HSBC"

أعلي سعر دولار

بلغ سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات، القاهرة".