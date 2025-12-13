قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
انطلاق مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي
بنمو 28%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي
أشرف زكى يكشف حقيقة دخول عبلة كامل المستشفى
الوضع في الخارج سيء جدا.. عزة مصطفى تكشف عن متحور جديد في الخارج
اقتصاد

الأخضر بكام في نهاية تعاملات اليوم السبت 13-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 13-12-2025 داخل السوق الرسمية .

الأخضر بكام

وسجل سعر الدولار- العملة الخضراء داخل البنوك المصرية؛ نحو 47.48 جنيه في آخر تحديث له.

سعر الدولار


 

إجازة البنوك

وتستمر إجازة البنوك المصرية حتي ساعات متأخرة من اليوم السبت وذلك منذ صباح أمس الجمعة بقرار من البنك المركزي المصري باعتبارها مواعيد الراحة الأسبوعية.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

سعر الدولار في البنوك الأخري

بلغ سعر الدولار في البنوك الأخري نحو  47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع ففي بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، الأهلي الكويتي، قناة السويس"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك " البركة، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري"

الدولار في معظم البنوك 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك الحكومة والقطاع الخاص نحو  47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، مصر، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، نكست، الاسكندرية، التعمير والاسكان، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، HSBC"

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

بلغ سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات، القاهرة".

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار في البنك المركزي الدولار اليوم البنك المركزي

