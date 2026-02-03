ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاضاة الكوميدي الجنوب أفريقي تريفور نوح، بعد مزحة أطلقها الأخير خلال تقديمه حفل توزيع جوائز الــ جرامي، ربط فيها بين ترامب والملياردير الراحل جيفري إبستين، وفق ما نشرته شبكة بي بي سي البريطانية.

وخلال الحفل، قال نوح ساخرًا أثناء تقديم جائزة «أغنية العام»: «هذه جائزة يحلم بها كل فنان تقريبًا بقدر ما يحلم ترامب بجرينلاند، وهو أمر مفهوم، لأن جزيرة إبستين اختفت، ويحتاج الآن إلى جزيرة جديدة ليقضي الوقت مع بيل كلينتون».

رد غاضب

ورد ترامب سريعًا على المزحة عبر منصته «تروث سوشيال»، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية، وكتب: «قال نوح بشكل غير صحيح إن دونالد ترامب وبيل كلينتون أمضيا وقتًا في جزيرة إبستين. هذا خطأ!!!».

وأضاف: «لا أستطيع التحدث نيابة عن بيل كلينتون، لكنني لم أزر جزيرة إبستين مطلقًا، ولا أي مكان قريب منها، وقبل هذا التصريح الكاذب والتشهيري لم يسبق اتهامي بذلك، حتى من قبل وسائل الإعلام الكاذبة».

ووصف ترامب الكوميدي بأنه «خاسر تمامًا»، مطالبًا إياه بـ«تصحيح الحقائق بسرعة»، قبل أن يضيف بلهجة تهديد: «استعد يا نوح، سأستمتع قليلًا معك!».

علاقة سابقة

ويُعرف أن ترامب كان على علاقة اجتماعية سابقة بجيفري إبستين لعدة سنوات، لكنه يؤكد أنه لم يكن على علم بجرائمه، وأن علاقتهما انتهت قرابة عام 2004. كما لا توجد أي اتهامات قانونية موجهة إلى ترامب من ضحايا إبستين، ولم ترد أي أدلة على زيارته لجزيرة إبستين الخاصة.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق أن المزاعم المتعلقة بتورط ترامب «لا أساس لها من الصحة وغير صحيحة».

وبشأن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، قال متحدث باسمه عام 2020 إنه «لم يزر جزيرة إبستين مطلقًا»، مشددًا على أنه لم يتهم بأي مخالفات مرتبطة بالقضية.

قضية إبستين

يُذكر أن جيفري إبستين عُثر عليه ميتًا داخل زنزانته في سجن بنيويورك عام 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي، وذلك بعد أكثر من عقد على إدانته بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة. وكان إبستين قد اشترى جزيرته الخاصة عام 1998، وادعى عدد من الناجين أنهم تعرضوا هناك للاستغلال والاعتداء.

وخلال السنوات الأخيرة، خاض ترامب معارك قانونية عدة ضد مؤسسات إعلامية كبرى، من بينها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال». وفي ديسمبر الماضي، رفع دعوى بمليارات الدولارات أمام محكمة في فلوريدا، اتهم فيها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بالتشهير وانتهاك قوانين الممارسات التجارية، على خلفية تعديل حلقة من برنامج «بانوراما».

وتريفور نوح كوميدي ومقدم برامج من أصل جنوب أفريقي، اشتهر بتقديمه برنامج «ذا ديلي شو» على قناة «كوميدي سنترال» الأمريكية لمدة سبع سنوات، ويُعرف بأسلوبه الساخر في تناول السياسة والشخصيات العامة.