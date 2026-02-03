متى يظهر بقميص الزعيم.. ولماذا راهن الهلال على بنزيما في توقيت حاسم؟

بدأ النجم الفرنسي كريم بنزيما فصلا جديدا في مسيرته الكروية داخل الملاعب السعودية بعدما أعلن نادي الهلال رسميا تعاقده معه خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية في صفقة وصفت بأنها واحدة من أقوى وأبرز تعاقدات الموسم ليس فقط على مستوى الدوري السعودي بل في كرة القدم الآسيوية بشكل عام.

وجاء انتقال بنزيما إلى الهلال تتويجا لأيام ساخنة عاشها اللاعب مع ناديه السابق اتحاد جدة بعدما تصاعدت الخلافات بين الطرفين بشكل علني لتفتح باب التكهنات حول مستقبل المهاجم الفرنسي قبل أن يحسم الزعيم الصفقة في توقيت حاسم.

أزمة أنهت المشوار مع الاتحاد

مصادر مقربة من الملف أكدت أن العلاقة بين بنزيما وإدارة الاتحاد وصلت إلى طريق مسدود عقب تعثر مفاوضات تجديد عقده حيث شعر اللاعب أن العرض المقدم لا يوازي قيمته الفنية ولا تاريخه الكبير ما دفعه لطلب استبعاده من أكثر من مباراة في دوري روشن آخرها أمام الفتح والنجمة وهو ما عجل بنهاية مشواره مع ناديه .

وكان بنزيما قد انضم إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر صيف 2023 بعد نهاية رحلته الأسطورية مع ريال مدريد وخلال فترة قصيرة ترك بصمة قوية بعدما خاض 83 مباراة سجل خلالها 54 هدفًا وصنع 17 وأسهم بشكل مباشر في قيادة الفريق لتحقيق الثنائية المحلية بالفوز بلقب دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يتحرك ويخطف الصفقة

استغل الهلال حالة التوتر داخل الاتحاد وتحرك سريعًا لحسم الصفقة قبل غلق باب القيد ليتوصل لاتفاق مع اللاعب بعد فسخ عقده ويوقع معه لمدة موسم ونصف في حضور الأمير نواف بن سعد رئيس النادي في خطوة عكست قوة الزعيم ورغبته الواضحة في تعزيز صفوفه بأسماء من العيار الثقيل.

وبتعاقده مع بنزيما بعث الهلال برسالة واضحة لمنافسيه مفادها أن الفريق لا يزال الأكثر طموحًا على الساحة المحلية والقارية خاصة في ظل احتدام الصراع على لقب الدوري حيث يتصدر الهلال جدول الترتيب بفارق ضئيل عن النصر.

حل لأزمة هجومية مزمنة

فنيا يرى متابعون أن بنزيما قد يكون القطعة المفقودة في تشكيل الهلال هذا الموسم إذ يعد الفريق الأكثر صناعة للفرص الخطيرة في الدوري السعودي لكنه في الوقت ذاته من أكثر الفرق إهدارًا لها وهو ما شكل أزمة واضحة في مباريات عديدة.

ويمتلك المهاجم الفرنسي خبرة كبيرة في استغلال أنصاف الفرص وقدرة عالية على الحسم داخل منطقة الجزاء وهي صفات افتقدها الهلال مؤخرًا ما يجعل التعاقد معه خطوة استراتيجية قد تغيّر ملامح المنافسة في الأسابيع المقبلة.

ورغم بلوغه 38 عامًا لا يزال بنزيما يقدم مستويات قوية بعدما سجل 8 أهداف في 14 مباراة بالدوري هذا الموسم مؤكدًا في تصريحات سابقة أنه يشعر بجاهزية بدنية تسمح له بالاستمرار على أعلى مستوى لعامين إضافيين.

جدل واسع وردود فعل مرتقبة

ومن المنتظر أن يثير انتقال بنزيما إلى الهلال جدلا واسعا في الشارع الرياضي السعودي خاصة في ظل تقارير تحدثت عن حالة استياء لدى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر بسبب تفوق الهلال في سوق الانتقالات رغم خضوع الناديين لإدارة صندوق الاستثمارات العامة.

متى يظهر بنزيما بقميص الزعيم؟

بحسب البيان الرسمي سيكون بنزيما جاهزا للمشاركة بداية من مواجهة الأخدود ضمن منافسات الجولة المقبلة من دوري روشن حيث ينتظر أن يتم قيده بدلا من الأوروجواياني داروين نونيز.