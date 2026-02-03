تشكيل أرسنال وتشيلسي المتوقع في نصف نهائي كأس كاراباو

يستضيف فريق أرسنال منافسه تشيلسي اليوم على ملعب “ الإمارات” في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين"كاراباو".

وتقام مباراة أرسنال ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 الناقل الحصري لمنافسات البطولات الإنجليزية.

ويسعي ارسنال إلى حسم مواجهته الصعبة علي ملعبه أمام تشيلسي في اياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، حيث يدخل أرسنال اللقاء متمتعاً بأفضلية التقدم بنتيجة 3 /2 التي حققها في لقاء الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج، وهو ما يضع تشيلسي أمام تحدٍ كبير لتعويض هذا العجز ومحاولة خطف بطاقة التأهل للنهائي.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي.

ويقدم أرسنال تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا موسماً استثنائياً، حيث لا يزال الفريق ينافس بقوة على أربع جبهات مختلفة، إذ يتربع على قمة الدوري الإنجليزي ، كما أنهى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا في الصدارة محققا العلامة الكاملة بثمانية انتصارات متتالية، ووصل إلى دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي، وهم الآن على مسافة قريبة من تأمين مكانه في نهائي كأس الرابطة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس - ويسلي فوفانا - تريفوه تشالوباه - مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو.

خط الوسط الهجومي: كول بالمر - كريستوفر نكونكو - بيدرو نيتو.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.