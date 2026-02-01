السر فى النقطة 92 .. هل اقترب أرسنال من التتويج بالدوري الإنجليزي ؟

اقترب أرسنال خطوة جديدة من تحقيق حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق فوزا كاسحا خارج ملعبه على حساب ليدز يونايتد 4-0 في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت على ملعب إيلاند رود ضمن منافسات الجولة الحالية من المسابقة.

وجاء الانتصار في توقيت بالغ الأهمية لكتيبة المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا التي كانت قد مرت بفترة تراجع نسبي في النتائج عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد والتعادل مع نوتنجهام فورست وليفربول في سلسلة مباريات لم يسجل خلالها الفريق سوى هدفين وفشل في هز الشباك في مباراتين متتاليتين.

لكن أرسنال بدا بصورة مغايرة تماما أمام ليدز وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد بعدما افتتح الإسباني مارتن زوبيمندي التسجيل قبل أن يضيف أصحاب الأرض هدفا عكسيا بالخطأ في مرماهم عن طريق الحارس كارل دارلو.

وفي الشوط الثاني واصل الجانرز ضغطهم الهجومي ليضيف السويدي فيكتور جيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة 69 قبل أن يختتم البرازيلي جابرييل خيسوس الرباعية قبل نهاية اللقاء بأربع دقائق مؤكدًا التفوق الكامل للفريق اللندني.

أفضلية واضحة في صراع القمة

وبهذا الفوز عزز أرسنال موقعه في صدارة جدول الترتيب مستفيدًا من خوض منافسيه المباشرين مانشستر سيتي وأستون فيلا لمبارياتهما في اليوم التالي ليتسع الفارق مؤقتا إلى 7 نقاط ويمنح الفريق أفضلية مريحة في سباق اللقب.

حسابيًا لا يزال الصراع قائمًا إذ يمكن لمانشستر سيتي وأستون فيلا الوصول إلى حد أقصى يبلغ 91 نقطة حال فوزهما بجميع مبارياتهما المتبقية في حين يستطيع أرسنال إنهاء الموسم برصيد أقصى يصل إلى 95 نقطة.

ووفقا للحسابات النظرية يحتاج المدفعجية إلى الوصول إلى 92 نقطة لضمان التتويج رسميا دون النظر لنتائج الآخرين مع ترجيحات بأن الحسم قد يأتي برصيد أقل.

هل اقترب أرسنال من اللقب؟

تشير التوقعات الرقمية إلى أن أرسنال بات الأقرب لحسم الدوري حيث رجحت شبكة" أوبتا " المتخصصة في الإحصائيات أن ينهي الفريق الموسم برصيد يقارب 82 نقطة وهو رقم يعد كافيا للتتويج باللقب هذا الموسم.

كما توقعت الشبكة أن ينهي أستون فيلا الموسم برصيد 73 نقطة متقدمًا بنقطة واحدة فقط على مانشستر سيتي.

وبناء على هذه التوقعات يحتاج أرسنال إلى حصد 21 نقطة فقط من مبارياته الـ14 المتبقية أي الوصول إلى 74 نقطة لضمان التفوق على أقرب ملاحقيه وهو ما يعزز الإحساس بأن اللقب بات أقرب من أي وقت مضى.

أرقام لا تكذب

تاريخيا يبلغ متوسط عدد النقاط التي حققها أبطال الدوري الإنجليزي عبر 32 موسما نحو 87.7 نقطة.

ويظل الرقم القياسي مسجلًا باسم مانشستر سيتي بـ100 نقطة في موسم 2017-2018 بينما كان أقل رصيد نقطي لبطل هو مانشستر يونايتد بـ75 نقطة في موسم 1996-1997.

تصريحات أرتيتا

وعن الضغوط المتزايدة أكد ميكيل أرتيتا أن فريقه بات أكثر نضجًا في التعامل معها قائلًا: " الضجيج موجود دائمًا وأحيانًا يكون إيجابيًا ونحن ننافس فرقًا قوية للغاية لكن هذا التحدي يجب أن يمنحنا طاقة إضافية ورغبة أكبر في الفوز " .