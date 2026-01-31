أرسنال يكتسح ليدز يونايتد برباعية ويواصل صدارته للدوري الإنجليزي

اكتسح فريق أرسنال نظيره ليدز يونايتد، برباعية نظيفة، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت رباعية أرسنال عن طريق مارتن زوبيميندي وكارل دارلو وفيكتور جيوكيريس وجابرييل جيسوس في الدقائق 27, 38، 69، 86.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر – ساليبا – جابرييل – هينكابي

خط الوسط: رايس – زوبيميندي – هافيرتز

خط الهجوم: ساكا – تروسارد – جيوكيريس.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق أرسنال جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بعد 24 مباراة، فيما يأتي فريق ليدز يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.