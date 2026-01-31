أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج

تقدم فريق آرسنال على نظيره ليدز يونايتد في الشوط الأول بثنائية نظيفة، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية أرسنال عن طريق مارتن زوبيميندي وكارل دارلو في الدقيقتين 27, 38.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر – ساليبا – جابرييل – هينكابي

خط الوسط: رايس – زوبيميندي – هافيرتز

خط الهجوم: ساكا – تروسارد – جيوكيريس.

ويسعى أرسنال للحفاظ على نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته للجدول، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 50 نقطة بعد 23 مباراة، فيما يطمح ليدز يونايتد إلى استغلال عامل الأرض لمواجهة منافس قوي، وتحسين موقعه الذي يحتله حاليًا في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورت"، لتتيح لعشاق البريميرليج متابعة جميع تفاصيل اللقاء.