الدوحة تحت القصف .. قطر تعترض هجومًا صاروخيًا وسط دوي انفجارات

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية اعتراضت هجومًا صاروخيًا، وسط دوي انفجارات في الدوحة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، صدر بعد وقت قصير من سماع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة: "اعترضت القوات المسلحة هجوماً صاروخياً كان يستهدف دولة قطر"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن تل أبيب تعرضت لضربات مكثفة خلال الموجة الـ61 من عملية "وعد صادق 4".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أطلق في الموجة 61 صواريخ "خرمشهر 4" متعددة الرؤوس الحربية و"قدر" و"عماد" و"خيبرشكن" انتقاماً لدم الشهيد علي لاريجانى ورفاقه الشهداء.

وشنّت إيران خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأربعاء هجمات مُتزامنة ضد إسرائيل و4 دول عربية ردًا على اغتيال علي لاريجاني رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني.

وأعلنت السلطات السعودية والكويتية والإماراتية أن الدفاعات الجوية اعترضت عدة طائرات مسيّرة وهجمات صاروخية إيرانية.