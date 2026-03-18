إلهام أبو الفتح
طه جبريل
إفطار رمضاني غير تقليدي بالقاهرة يجمع كل من يحمل اسم مروان .. كيف حدث ذلك؟

رنا أشرف

شهدت القاهرة حدثًا رمضانيًا فريدًا ومميزًا، حيث اجتمع 50 شابًا على مائدة إفطار واحدة، يجمعهم فقط اسمهم المشترك «مروان»، دون أي صلة قرابة أو معرفة سابقة بينهم.

الفكرة، التي بدأت كمزحة بسيطة على منصات التواصل الاجتماعي، تحولت سريعًا إلى فعالية حقيقية تمزج بين الترفيه والمبادرة الإنسانية.

قصة أغرب إفطار رمضاني بالقاهرة يجمع 50 شابًا يحملون اسم مروان

قال مروان، صاحب الفكرة، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»: «الفكرة جاءتني بعد أن شاهدت أحداثًا مشابهة خارج مصر لأشخاص يحملون الاسم نفسه، وأعجبتني فكرة جمع الناس بنفس الاسم بطريقة بسيطة ومميزة، فقررت تنفيذ تجربة مشابهة في مصر».

وأضاف: «في العام الماضي، وخلال وجودي في العمل، وجدت نحو ستة أو سبعة زملاء يحملون اسم مروان، وكلما نادى أحدهم الاسم كنا جميعًا نلتفت، وهو ما كان موقفًا طريفًا دفعني لتحويل الفكرة إلى واقع».

وتابع: «أول لقاء نظمته حضره نحو 20 شخصًا، وكانوا سعداء للغاية، بل إن بعض الأشخاص من خارج مصر أبدوا استعدادهم للسفر خصيصًا لحضور الفعالية، ما شجعني على تكرارها بشكل أكبر».

وأشار إلى أن الإفطار الأول نُظم في فبراير، وبلغ عدد الحضور ما بين 30 و40 شخصًا، قائلًا: «حرصنا على تقليل العدد نسبيًا لضمان راحة الجميع وتوفير الأجواء المناسبة، والحمد لله كانت تجربة ناجحة والجميع استمتع بها».

وأوضح: «لا أقتصر على تنظيم لقاءات لأصحاب اسم مروان فقط، بل أسعى لتنفيذ أي فكرة جديدة ومختلفة، وقد تضمن الإفطار جانبًا خيريًا لصالح مؤسسة "أحفاد الزيتون" لدعم أطفال غزة، فأحرص دائمًا على أن يجمع أي حدث بين المتعة والفائدة».

وأضاف: «عشت فترة طويلة في ألمانيا، وعدت إلى مصر منذ نحو سبع سنوات، وكانت هذه الفعاليات وسيلة للتعارف والتأقلم وقضاء وقت ممتع مع الآخرين».

واختتم قائلًا: «لن يكون هذا آخر إفطار، ومن الممكن تنظيم فعاليات جديدة في العام المقبل، تتضمن مسابقات وجوائز، والأهم هو إسعاد الناس وجمعهم، مع إضافة جانب خيري كلما أمكن».

