موعد مباراة ليدز يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة الإنجليزية مباراة مثيرة تجمع بين ليدز يونايتد وأرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحمل الكثير من الأهمية للفريقين.

ويسعى أرسنال للحفاظ على نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته للجدول، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 50 نقطة بعد 23 مباراة، فيما يطمح ليدز يونايتد إلى استغلال عامل الأرض لمواجهة منافس قوي، وتحسين موقعه الذي يحتله حاليًا في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة ليدز يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة و15:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب المباراة:

وتقام المواجهة على ملعب إيلاند رود، معقل فريق ليدز يونايتد.

القنوات الناقلة مباراة ليدز يونايتد ضد أرسنال

تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورت"، لتتيح لعشاق البريميرليج متابعة جميع تفاصيل اللقاء.

ويتوقع أن تشهد المباراة إصرارًا كبيرًا من الفريقين، مع نكهة من الندية والصراع على النقاط المهمة لكل طرف.