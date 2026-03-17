الحكومة تعزز جسور التواصل مع البرلمان| «المجالس النيابية» تضع خارطة طريق لاتصال سياسي أكثر فاعلية

عقدت وزارة شئون المجالس النيابية برئاسة المستشار هاني حنا اجتماعًا موسعًا مع ممثلي ومديري الاتصال السياسي بمختلف الوزارات، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه الوزير التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في دعم منظومة الاتصال السياسي، ومؤكدًا أن هذا الملف يأتي بتكليف مباشر من مجلس الوزراء، نظرًا لأهميته في تحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وشدد الوزير على أن نجاح العمل النيابي يرتبط بشكل وثيق بوجود قنوات اتصال سياسي فعّالة، تضمن سرعة الاستجابة لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يعكس اهتمام الدولة بتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان.

وأكد «حنا» خلال الاجتماع ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لتطوير منظومة الاتصال السياسي على مستوى جميع الوزارات، مع الالتزام بسرعة الرد على طلبات النواب والأدوات الرقابية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مجلس الوزراء المستمرة لهذا الملف.

كما استمع الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه ممثلي الوزارات في أداء مهامهم، موجّهًا بسرعة العمل على تذليل العقبات، وتوفير بيئة عمل مؤسسية داعمة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق والكفاءة في التعامل مع الملفات البرلمانية.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، مشددًا على أن الوزارة تعمل بروح تشاركية مع جميع الجهات، واضعة في مقدمة أولوياتها خدمة الوطن والمواطن، وتعزيز الأداء الحكومي المتكامل.