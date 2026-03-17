قداسة البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالي:

السيد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أود أن أهنئ سيادتكم وجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا إلى الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من الرفعة للمؤسسة التشريعية العريقة خلال الفصل التشريعي الثالث، وأن يكلل سعيكم بالنجاح من أجل صالح المصريين وتحقيق آمالهم، دمتم في حفظ الله ورعايته.