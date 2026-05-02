الأهلي يحسم القمة بثلاثية نظيفة.. سيناريوهات اشتعال الدوري بعد قمة الـ 132

منار عبد العظيم

حقق النادي الأهلي فوزًا مستحقًا على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس، ليواصل الفريق الأحمر ملاحقته على صدارة الدوري المصري. 

هذا الفوز جعل السباق على اللقب أكثر إثارة في ظل المنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى ظهور بيراميدز كأحد المنافسين الأقوياء.

وأكد الناقد الرياضي محمد عصام أن الأهلي أظهر تطورًا ملحوظًا في أدائه، رغم وجود بعض الأخطاء الفنية في اللقاء.

 وأضاف خلال صباح البلد أن الفريق نجح في حسم المباراة بفضل التركيز العالي والهدوء الذي سيطر على لاعبيه، في حين ظهرت على لاعبي الزمالك حالة من التوتر والتوهان، مما أثر على أدائهم بشكل واضح.

على الرغم من الفوز الكبير، أشار عصام إلى أن الأهلي لا يزال بحاجة إلى تدعيمات فنية، خاصة في الخط الهجومي، حيث كان بإمكان الفريق إنهاء المباراة بنتيجة أكبر.

 كما لفت إلى وجود بعض المشكلات في التفاهم الدفاعي، لكن الفريق نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة بفضل روح اللاعبين وعزيمتهم.

من جانب آخر، أشار عصام إلى أن الزمالك لم يظهر في أفضل حالاته خلال المباراة، وهو ما يتكرر في عدد من اللقاءات الأخيرة. ورغم تراجع مستواه، فإن الفريق ما زال يحتفظ بفرصه في المنافسة على اللقب، خاصة في ظل وجود مباريات حاسمة في الفترة المقبلة.

أما في سباق الدوري، فقد أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، مع بقاء الأهلي والزمالك وبيراميدز في دائرة المنافسة. 

وفي حال استمر بيراميدز في تحقيق النتائج الإيجابية، فقد يكون الأقرب لحصد اللقب، بينما يراقب الأهلي أي تعثر من الزمالك أو بيراميدز للانقضاض على الصدارة.

