اعرف هتشري بكام..أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 2 مايو

منار عبد العظيم

في حلقة جديدة من برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تم استعراض أسعار الخضروات والفواكه لهذا الأسبوع في أحد المولات والتي شهدت بعض التغييرات في الأسعار.

أسعار الخضروات اليوم:

البصل الأبيض:

شهد البصل الأبيض استقرارًا في أسعاره، حيث بلغ سعره 16 جنيهًا للكيلو.

البصل الأحمر:

تم تسجيل سعر البصل الأحمر عند 17 جنيهًا للكيلو.

البطاطا:

سجلت البطاطا سعرًا قدره 18 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي:

من أبرز التغيرات كان سعر الليمون البلدي الذي وصل إلى 50 جنيهًا للكيلو، وهو من أغلى الخضروات في هذا الأسبوع.

الطماطم:

حافظت الطماطم على ارتفاع سعرها، حيث بلغ سعرها 34 جنيهًا للكيلو.

الخيار:

تم تسعير الخيار بـ 26 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الألوان:

شهد الفلفل الألوان ارتفاعًا ملحوظًا في سعره ليصل إلى 74 جنيهًا للكيلو.

الكوسة:

تم عرض الكوسة بسعر 25 جنيهًا للكيلو.

الجزر:

سجل الجزر سعرًا قدره 24 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الرومي:

وصل سعر الباذنجان الرومي إلى 30 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الأبيض:

بينما بلغ سعر الباذنجان الأبيض 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم 

البطيخ:

وصل سعر كيلو البطيخ إلى 28 جنيهًا، بينما وصل سعر البيضة إلى 150 جنيهًا.

الخوخ:

بلغ سعر الخوخ 45 جنيهًا للكيلو.

الكيوي:

سجل سعر الكيوي ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى 200 جنيه للكيلو.

الموز:

حافظ الموز على سعره المرتفع ليصل إلى 55 جنيهًا للكيلو.

الكنتالوب:

تم تسعير الكنتالوب بـ 48 جنيهًا للكيلو.

التفاح الأصفر:

سجل التفاح الأصفر سعرًا مرتفعًا قدره 115 جنيهًا للكيلو.

التفاح الأحمر:
بلغ سعر التفاح الأحمر 110 جنيهات للكيلو.

نسرين طافش
بورش ماكان
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
