رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

بعث المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر.

وجاء نص برقية التهنئة كالتالي: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحيةُ إعزاز وتقدير لسيادتكم.. وبعد،

في هذه الأيام المباركات، ومع تباشير حلول عيد الفطر المبارك، يطيب لي أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آياتِ التهاني، وأزكى صنوفِ التبريكات، مزجاةً بصادقِ الدعاء.

إننا إذ نستقبل هذا العيدَ، لنستحضر بتقديرٍ جليّ، دور سيادتكم وجهودكم المخلصة في ميادين البناءِ، والتي أرسيتم بها دعائم الدولة، برؤيةٍ مستقبلية سديدة، جاعلين صالح الوطن فوق كلِ اعتبار، والارتقاء به غاية القرار.

أسأل الله العلي القدير، الذي منّ علينا بإتمام الصيام، أن يمدكم بعونٍ منه وقُدرةٍ لما فيه رفعة وعزة هذا الوطن وأبنائه، وأن يجعل هذا العيد فاتحة خيرٍ لا ينقطع، وأن يُديمَ عليكم مآزرَ الصحةِ وسوابغَ النِعم، وأن يحفظَ مصرَ وشعبَها من كل مكروهٍ وسوء.

سدّد الله خُطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير.