يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد عيد الفطر المبارك 2026، باعتباره من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين، حيث تسوده أجواء من البهجة والتجمعات العائلية، إلى جانب أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد.

موعد عيد الفطر .. الجمعة ولا السبت

استطلاع هلال شهر شوال



تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر شوال مساء يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، والذي يوافق 29 رمضان 1447 هجريا، وذلك لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك بشكل رسمي.

ومن المقرر إعلان نتيجة الرؤية بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة، من خلال بث مباشر على التلفزيون المصري، يلقي خلاله مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد بيان الرؤية الشرعية.

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا



تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر شوال 1447 هجريا سيوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووفقا لهذه التقديرات، يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوما، حيث يوافق يوم الخميس 19 مارس 2026 آخر أيام الشهر الكريم، على أن تبدأ احتفالات عيد الفطر في اليوم التالي.

كما أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، من خلال الإمساكية الرسمية، أن صلاة عيد الفطر في القاهرة من المقرر أن تقام في تمام الساعة 6:24 صباحا، مع التأكيد على أن الموعد النهائي للعيد يتحدد وفقا للرؤية الشرعية للهلال.

عيد الفطر

وأشار المعهد إلى أن عدد ساعات الصيام يشهد زيادة تدريجية بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميا حتى نهاية شهر رمضان، قبل حسم موعد العيد بشكل نهائي بناء على ثبوت رؤية الهلال.

وقت تكبيرات عيد الفطر

تعد تكبيرات عيد الفطر من السنن المستحبة، ويبدأ وقتها من غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، أي مع ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وتستمر حتى الانتهاء من أداء صلاة العيد.

أنواع التكبير في عيد الفطر

تنقسم تكبيرات عيد الفطر إلى نوعين، هما التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولكل منهما ضوابطه وأحكامه التي حددتها الشريعة الإسلامية.

عيد الفطر

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.