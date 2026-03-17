إيران تبدأ الموجة 58 ضد إسرائيل وسقوط شظايا بمطار بن جوريون
هتعيد في البيت.. تحذيرات الأرصاد عن حالة الطقس بداية من الأربعاء
محمد عبد اللطيف: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات لتطوير التعليم الفني
قرار عاجل بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر
تطوير 1200 مدرسة فنية بالمعايير الدولية ومنح طلابها شهادات معتمدة دولياً
الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية احترام سيادة وأمن أراضي دول الخليج
"صحاب الأرض" ومنة شلبي وإياد نصار الأفضل في استفتاء نقابة السينمائيين
الرئيس السيسي يطلع على تقرير شامل لجولة وزير الخارجية بعدد من الدول العربية
الحرس الثوري يعلن القبض على 55 شخصاً جنوب إيران
الدفاع القطرية: تصدينا لموجة صاروخية ثانية استهدفت أراضينا
تفاصيل ما يتردد بالأوساط العسكرية والسياسية عقب إعلان إسرائيل اغتيال علي لاريجاني
صدام جديد بين الأهلي وكاف.. 3 قرارات حاسمة من بطل مصر قبل موقعة الترجي
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد عيد الفطر.. الجمعة ولا السبت

محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد عيد الفطر المبارك 2026، باعتباره من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين، حيث تسوده أجواء من البهجة والتجمعات العائلية، إلى جانب أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد.

استطلاع هلال شهر شوال
 

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر شوال مساء يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، والذي يوافق 29 رمضان 1447 هجريا، وذلك لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك بشكل رسمي.

ومن المقرر إعلان نتيجة الرؤية بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة، من خلال بث مباشر على التلفزيون المصري، يلقي خلاله مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد بيان الرؤية الشرعية.

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا


تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر شوال 1447 هجريا سيوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووفقا لهذه التقديرات، يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوما، حيث يوافق يوم الخميس 19 مارس 2026 آخر أيام الشهر الكريم، على أن تبدأ احتفالات عيد الفطر في اليوم التالي.

كما أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، من خلال الإمساكية الرسمية، أن صلاة عيد الفطر في القاهرة من المقرر أن تقام في تمام الساعة 6:24 صباحا، مع التأكيد على أن الموعد النهائي للعيد يتحدد وفقا للرؤية الشرعية للهلال.

وأشار المعهد إلى أن عدد ساعات الصيام يشهد زيادة تدريجية بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميا حتى نهاية شهر رمضان، قبل حسم موعد العيد بشكل نهائي بناء على ثبوت رؤية الهلال.

وقت تكبيرات عيد الفطر
تعد تكبيرات عيد الفطر من السنن المستحبة، ويبدأ وقتها من غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، أي مع ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وتستمر حتى الانتهاء من أداء صلاة العيد.

أنواع التكبير في عيد الفطر
تنقسم تكبيرات عيد الفطر إلى نوعين، هما التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولكل منهما ضوابطه وأحكامه التي حددتها الشريعة الإسلامية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

تموين القاهرة: عودة مواعيد المخابز إلى مواعيدها الطبيعية خلال أيام

محافظ الدقهلية

الدقهلية: خصم 3 أجولة دقيق من حصة مخبز بالمنصورة بسبب نقص الوزن

صورة موضوعية

جولة ميدانية مكثفة برأس غارب لمتابعة جاهزية الطرق ومخرات السيول

بالصور

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد