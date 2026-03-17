قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة المنصورة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها فى إجازة عيد الفطر

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بمستشفى الطوارئ وجميع المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في مختلف الأقسام والتخصصات، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

وأوضح رئيس الجامعة رفع الجاهزية إلى الدرجة القصوى في مستشفى الطوارئ وأقسام الاستقبال والطوارئ، إلى جانب التأكيد على جاهزية أقسام الرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل، والأشعة للعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، مع تفعيل غرف الأزمات والطوارئ لمتابعة الموقف أولا بأول، وتوافر جميع الأطقم الطبية والعاملين وفقًا لجداول النوبتجيات المعتمدة؛ لضمان وجود الكوادر الطبية اللازمة خلال الإجازة.

كما وجَّه رئيس الجامعة بزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، إلى جانب تجهيز فرق طبية وتمريضية احتياطية من مختلف التخصصات للعمل دعمًا للفرق الأساسية، مع الدفع بفرق طبية إضافية عند الحاجة؛ لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة خلال فترة العيد، مع تفعيل خطط الطوارئ والإخلاء عند الحاجة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات طارئة.

وشدَّد على تكليف إدارة المستشفيات الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدَّمة، من خلال المتابعة التشغيلية المستمرة وإعداد تقارير يومية عن سير العمل، إلى جانب التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بالكميات الكافية، مع توفير مخزون استراتيجي منها لمواجهة أي زيادة في معدلات التردد.

كما أكد رئيس الجامعة ضرورة مراجعة جاهزية البنية التحتية بالمستشفيات، بما يشمل المولدات الكهربائية، وتانكات الأكسجين، والمصاعد، وأنظمة التكييف، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية دون انقطاع، فضلًا عن التأكد من كفاءة الأجهزة الطبية وصيانتها الدورية.

وأشار إلى استمرار التنسيق الكامل بين إدارة المستشفيات الجامعية ومديرية الصحة بالدقهلية ووزارة الصحة والسكان؛ بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، والتعامل السريع مع أي حالات طارئة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

الدقهلية جامعه المنصوره رئيس الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

