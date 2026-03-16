محافظ الدقهلية يقود حملة على مواقف المنصورة لضبط التعريفة وسحب رخص سيارتين وتحرير 43 مخالفة

شن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة على عدد من مواقف السيارات داخل مدينة المنصورة، لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة لوسائل النقل، والتأكد من وضع الملصقات الرسمية على السيارات بقيمة الأجرة المعتمدة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط منظومة النقل ومنع أي استغلال للمواطنين وذلك بحضور العميد حاتم طه مدير الإدارة العامه للمرور ، واللواء عمرو عبدالرحمن المشرف العام علي المواقف بالمحافظه ، والمحاسب أحمد البنداري مدير تشغيل مشروع النقل الجماعي .

وخلال الحملة، تابع " المحافظ " حركة السيارات داخل المواقف وخطوط السير، واطلع على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة على الخطوط الداخلية والخارجية، مشددًا على أن الالتزام بالتعريفة المقررة أمر لا يقبل التهاون، وأن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين.

ووجه " مرزوق " مدير المرور بسحب رخص سيارتين أجرة لقيامهما بتحميل ركاب من خارج موقف سندوب بالمخالفة للضوابط المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالهما، مؤكدًا أن أي مخالفة في هذا الملف سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 43 مخالفة بموقف جديلة تنوعت بين زيادة الأجرة وعدم وضع ملصق التعريفة المقررة على السيارات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين فورًا.

عقر جماعي.. كلب يعقر 8 أشخاص بالدقهلية بمشاركة عشيقها.. تأييد حكم الإعدام على زوجة تخلصت من زوجها بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود رفع تراكمات القمامة والاشغالات بالجيزة والسويس والمنيا والدقهلية أورمان الدقهلية خلال العشر الأواخر من رمضان.. توزيع 1300 كرتونة مواد غذائية بالقرى

وشدد " المحافظ " على ضرورة وضع الملصقات الرسمية على جميع السيارات بما يوضح قيمة الأجرة للمواطنين بصورة واضحة، مؤكدًا أن أي سيارة لا تلتزم بالتعريفة الجديدة أو تخالف خط السير أو تقوم بتحميل الركاب من خارج المواقف الرسمية ستتعرض لإجراءات قانونية رادعة.

وأكد " مرزوق " أن الحملات المفاجئة ستتواصل بشكل يومي على مختلف مواقف السيارات بمراكز ومدن المحافظة، لضبط منظومة النقل، وضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين أو مخالفة التعليمات المنظمة.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالتعريفة أو استغلال الركاب من خلال غرفة العمليات بديوان عام المحافظة على الأرقام:

0502314880 – 0502327792 – 0502316644

مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.