رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ مفتي الجمهورية بقرب حلول عيد الفطر المبارك.. صور

قام الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بزيارة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء بمقر دار الإفتاء المصرية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، على رأس وفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية.

تعزيز ثقافة السلام

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره الكبير للدور الوطني والتنويري الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في تعزيز ثقافة السلام والتعايش في المجتمع. وقال:

"نعتز بعلاقتنا الطيبة مع فضيلة مفتي الجمهورية، ونقدر الدور المهم الذي تقوم به دار الإفتاء في دعم الاستقرار المجتمعي. كما نؤكد أن أمن واستقرار بلادنا نعمة كبيرة تستحق الشكر، ونثق في قدرة بلادنا على تجاوز التحديات."

من جانبه، رحّب فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد بوفد الطائفة الإنجيلية، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء الشعب المصري. وقال:

"إن لقائنا اليوم يحمل رسائل محبة صادقة تعبر عن روح الأخوة التي تجمعنا. وتشريفكم لنا يسعدنا ويفرحنا ويملأ قلوبنا بالبهجة، ونشكر الله على دوام هذه المحبة وعلى نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها بلادنا."

وأكد مفتي الجمهورية أن تبادل التهاني في الأعياد والمناسبات يعكس روح الترابط بين المصريين، وهي القيم التي تمثل أساس قوة المجتمع والمصريين.