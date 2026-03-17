صمام الأمان الداخلي.. البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الفطر المبارك

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأرسل قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة، قال فيها:

السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أرسل لسيادتكم ولجميع أحبائنا من ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك.

ودعا الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويساند جهودكم لحفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية رغم كافة التحديات التي تواجه منطقتنا، دمتم في رعاية الله وأمنه.