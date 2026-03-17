إشادة بالدور التنويري.. البابا تواضروس يهنئ مفتي الجمهورية بعيد الفطر المبارك

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك، قال فيها:

فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

داعين الله أن يوفقكم في استكمال مسيرتكم المخلصة في القيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح وثقافة السلام والعيش المشترك، دمتم في حفظ الله ورعايته.