قلب واحد.. البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال البابا تواضروس الثاني، في برقية التهنئة:

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يوفق الله جهودكم المخلصة لنشر الوعي وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الربوع،

دمتم محروسين في حفظ الله وعنايته.