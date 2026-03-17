بمناسبة عيد الفطر.. الداخلية: توفير السلع بأسعار مخفضة بمنافذ كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ (28) من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% على السلع الغذائية ، ومنتجات الشركات التجارية والصناعية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

تم التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسئولى كبرى السلاسل التجارية ومحال الحلويات ، لتقديم تخفيضات خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح من 25 % إلى 50 % بعدد (1076 محل ملابس - 877 مطعم – 574 فرع محل حلويات - 48 دار عرض سينما وملاهى) بالإضافة إلى إستمرار كافة المنافذ المشاركة فى المبادرة تقديم السلع الغذائية وغير الغذائية بعدد (2142 فرع لسلسلة تجارية – 107 قافلة متحركة - 173 شادر) ليصبح إجمالى الفروع والمنافذ المشاركة (4997 فرع ومنفذ) على مستوى الجمهورية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1300) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) .

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين .





