القابضة لمياه الشرب ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لأجازة عيد الفطر، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأكد، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الإجازات.

وأشار، إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى بجميع المحافظات، وشكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية على رقم 175.

وناشدت الشركة القابضة المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة؛ حيث تسبب الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالخرطوم، مشيرة إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط في أوقات الذروة. كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.