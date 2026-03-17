الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة

الاسماك المملحة
عبدالصمد ماهر

تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك وإقبال المواطنين على تناول الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة، وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الصحية المهمة لتجنب التسمم الغذائي والمخاطر المرتبطة بهذه الأطعمة، حفاظًا على سلامة الجميع.

شدد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، على ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم عند ظهور أي أعراض مثل جفاف الحلق، صعوبة البلع، ازدواج الرؤية، ضيق التنفس، الغثيان، القيء أو الإسهال، حيث تظهر هذه الأعراض عادة خلال 12 إلى 36 ساعة من الاستهلاك وتؤثر بشكل خطير على الجهاز العصبي.

أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية عند الشراء والتناول، مشددًا على تجنب شراء الرنجة أو الفسيخ من الباعة الجائلين أو المصادر غير الموثوقة، وعدم تصنيعها منزليًا. ومن أبرز علامات الجودة: بطن غير منتفخة، عدم وجود روائح كريهة، لحم متماسك يرتد بعد الضغط، قشور لامعة متماسكة، عيون بارزة لامعة، خياشيم حمراء إلى وردية، عرض المنتج في ثلاجات وليس الهواء الطلق، والتحقق من بطاقة البيانات (تاريخ الإنتاج، الصلاحية، طريقة التدخين).

ولضمان السلامة، يُنصح بطهي الرنجة المدخنة على البارد جيدًا، تجنب تناول الرأس والأحشاء والعظام لتركز السموم بها، نزع الجلد للتخلص من بقايا الدخان الضارة، وعدم فتح بطن الرنجة أثناء الاستهلاك. كما يجب الكشف عن عدم وجود فطريات بيضاء، تماسك السمكة دون تهتكات، وعدم خروج غازات أو مواد لزجة عند الضغط قرب الذيل، مع الحرص على اللون الذهبي الطبيعي.

أما بالنسبة للفسيخ، فيُفضل شراؤه من مصادر موثوقة، تمليحه في براميل خشبية وليس صفائح مغلقة لتجنب تكاثر بكتيريا البوتيولينوم الخطيرة، تجميده 48 ساعة إن أمكن لقتل الطفيليات، إضافة الليمون لخلق وسط حامضي، أو قليه قبل التناول، مع الاعتدال الشديد في الكمية.

وحذرت الوزارة بعض الفئات من الإفراط أو التناول قدر الإمكان، وخاصة مرضى ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، وأمراض القلب، وارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، نظرًا لارتفاع نسبة الصوديوم.

وأشار الدكتور طارق نمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة بقطاع الطب الوقائي، إلى تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية، وتشكيل فرق مرور لمتابعة الأسواق وضمان الالتزام بالمعايير الصحية، داعيًا الجميع إلى قضاء عيد سعيد بصحة وأمان.

