أفادت مراسلة قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل ، بوقوع انفجار ضخم يهز قاعدة التوحيد الثالثة في السفارة الأمريكية ببغداد.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية:" صواريخ كاتيوشا استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد".

وفي وقت سابق، نقلت وكالةرويترز عن مصادر أمنية عراقية، القول بأنه تم إستهداف السفارة الأمريكية ببغداد في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بعدد من الصواريخ و5 مسيرات.

وفي وقت لاحق، ذكرت تقارير عراقية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لطائرات مسيرة في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وتشير المعلومات الأولية إلى استنفار أمني وتحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.