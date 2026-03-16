العراق يعلن قائمة لاعبيه لخوض الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم

أعلن جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم، قائمة لاعبي المنتخب الأول، لخوض الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب العراق الفائز من بوليفيا وسورينام، يوم 31 مارس المقبل.

وضمت قائمة منتخب العراق 26 لاعبًا، وهم: كميل سعدي، أحمد باسل، فهد طالب، ريبين سولاقا، مناف يونس، آكام هاشم، زيد تحسين، فرانس بطرس، حسين علي، ميرخاس دوسكي، أحمد مكنزي، حسين عبد الكريم، أيمار شير، بيتر كوركيس، زيد إسماعيل، أمير العماري، كيفن يعقوب، زيدان إقبال، يوسف الأمين، إبراهيم بايش، ماركو فرج، علي جاسم، علي الحمادي، أيمن حسين، علي يوسف، مهند علي.

وشهدت القائمة عدة غيابات، ابرزهم:

كرار نبيل ، مصطفى سعدون ، احمد يحيى ، منتظر ماجد الناشط في الدوري السويدي.

كما شهدت الاستدعاء الأول للاعب ذو الأصول السويدية بيتر كوركيس.