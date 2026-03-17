وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي القوات الجوية، بمشاركة عدد من مقاتلي كافة القواعد الجوية على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الفريق عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية كلمة أكد خلالها أن رجال القوات الجوية يواصلون الليل بالنهار ليكونوا فى أعلى درجات الكفاءة القتالية والجاهزية لتنفيذ مهامهم لحماية الوطن والتضحية فى سبيل عزته ومجده.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمقاتلين وهنأهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستمرار فى تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية لتظل قادرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

وفى ختام اللقاء شارك القائد العام للقوات المسلحة مقاتلى القوات الجوية تناول وجبة الإفطار.

يأتي ذلك استمرارا للقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة التشكيلات والوحدات.