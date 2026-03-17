زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ الأمريكي: ترامب صنع فوضى ولا يملك خطة لإنهائها
تجديد عهد الوفاء لقسم الولاء لمصر..القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة عيد الفطر
ترامب يطلب تأجيل القمة مع نظيره الصيني شهراً بسبب حرب إيران
قلب واحد.. البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر
وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها
صمام أمان الوطن.. البابا تواضروس يهنئ وزير الدفاع بعيد الفطر المبارك
عدوان إسرائيلي ضد الجيش اللبناني يسفر عن إصابة 5 جنود
لم يحدث منذ 7 سنوات.. إعادة انتخاب كيم جونج أون زعيما لكوريا الشمالية
أمين المنظمة ⁠البحرية الدولية: السفن حربية لن تضمن عبور آمن بـ⁠"هرمز"
هل يجوز إخراج زكاة الفطر لفقير لا يصلي؟.. الإفتاء توضح
ميار الببلاوي: فقدت 7 أطفال بسبب السحر وكلها من سيدات
دام الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة..البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر
وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية
محمد إبراهيم

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي القوات الجوية، بمشاركة عدد من مقاتلي كافة القواعد الجوية على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الفريق عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية كلمة أكد خلالها أن رجال القوات الجوية يواصلون الليل بالنهار ليكونوا فى أعلى درجات الكفاءة القتالية والجاهزية لتنفيذ مهامهم لحماية الوطن والتضحية فى سبيل عزته ومجده.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمقاتلين وهنأهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاستمرار فى تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية لتظل قادرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

وفى ختام اللقاء شارك القائد العام للقوات المسلحة مقاتلى القوات الجوية تناول وجبة الإفطار.

يأتي ذلك استمرارا للقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة التشكيلات والوحدات.

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

نهال القاضي

وفاة نهال القاضي.. معلومات لا تعرفها عنها

سيد درويش

في ذكراه.. قصة زواج سيد رويش وتلحين النشيد الوطني

صلاح منصور

فى ذكراه.. اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح منصور

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان
ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان
ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

معركة السيارات تشتعل.. صناعة أمريكا تضغط على ترامب لإغلاق الباب أمام الصين

الولايات المتحدة والصين
الولايات المتحدة والصين
الولايات المتحدة والصين

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

صورة من الفيديو

70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

المزيد

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد