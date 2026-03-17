فصل تلميذ في 6 ابتدائي لإعتداءه هو والدته على زميله بفناء مدرسة بالقليوبية

أصدرت مدرسة مجمع الخصوص الابتدائية التابعة لإدارة الخصوص التعليمية بالقليوبية ، قراراً عاجلاً بفصل الطالب آدم عبد الرحمن صلاح الدين المقيد بالصف السادس الإبتدائي فصل ٦ / ١١ ، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني ، وحرمانه من آداء الامتحانات الشهرية والتقييمات ودرجات أعمال السنة ، على أن يسمح له فقط بدخول امتحانات آخر العام .
وأوضحت المدرسة ، أن هذا القرار جاء بسبب تعدى الطالب آدم و والدته فى نهاية اليوم الدراسي ، داخل فناء المدرسة أول أمس على الطالب شنودة عزيز المقيد بالصف السادس الابتدائي ، مما أدى لإصابة الطالب المعتدى عليه ببعض الجروح والكدمات وكسر النظارة .
ومن جانبها حذرت إدارة المدرسة بياناً عاجلاً ، من أنه فى حالة تكرار هذه الواقعة داخل المدرسة ، سيتم شطب اسم الطالب من كشوف المدرسة وتسليم ولي الأمر ملف ابنه ، على أن يعتبر الطالب راسباً فى نفس السنة المقيد بها .
وقالت إدارة المدرسة في تنبيها مشدداً لأولياء الأمور : برجاء احتراس أولياء الأمور وعدم التعامل مع مشكلات الطلاب بصفة شخصية ، والتوجه إلى إدارة المدرسة فى حالة حدوث أى مشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنه ٢٠٢٤ حسب نوع ومستوى المخالف ، مشيرةً إلى أن هذا القرار ينص على أن أى مشكلة يتسبب فيها ولي الأمر داخل المدرسة يتحملها ابنه ويطبق عليه العقوبة.
وكانت قد تلقت المدارس تعليمات عاجلة من الإدارات التعليمية ، تمثلت فيما يلي :
- التأكيد على انتظام الدراسة داخل الفصول والمتابعة المستمرة لمستوى الطلاب
- الإهتمام بالطلاب الضعاف دراسيًا وتقديم الدعم اللازم لهم.
- الحفاظ على الانضباط والنظافة العامة داخل المدرسة.
- تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة التربوية المختلفة.
- مراجعة دفاتر التحضير والالتزام بالخطة الزمنية للمناهج.
- متابعة تفعيل سجل(٢٦) قرائية للطلاب المتأخرين.
- الإهتمام بتواجد الإشراف فى الادوار
- التأكيد على الإنتهاء من رصد التقييمات.
- تفعيل جدول التقييمات على مدار الاسبوع وفى حالة غياب الطالب لا يحصل على درجة التقييم.
- تفعيل الأنشطة الثقافية والرياضية لجعل المدرسة بيئه جاذبة للطلاب.
- التأكيد على ضرورة حضور الطلاب فعليا في المدرسة.