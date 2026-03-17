فصل تلميذ في 6 ابتدائي لإعتداءه هو والدته على زميله بفناء مدرسة بالقليوبية

أصدرت مدرسة مجمع الخصوص الابتدائية التابعة لإدارة الخصوص التعليمية بالقليوبية ، قراراً عاجلاً بفصل الطالب آدم عبد الرحمن صلاح الدين المقيد بالصف السادس الإبتدائي فصل ٦ / ١١ ، حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني ، وحرمانه من آداء الامتحانات الشهرية والتقييمات ودرجات أعمال السنة ، على أن يسمح له فقط بدخول امتحانات آخر العام .

وأوضحت المدرسة ، أن هذا القرار جاء بسبب تعدى الطالب آدم و والدته فى نهاية اليوم الدراسي ، داخل فناء المدرسة أول أمس على الطالب شنودة عزيز المقيد بالصف السادس الابتدائي ، مما أدى لإصابة الطالب المعتدى عليه ببعض الجروح والكدمات وكسر النظارة .

ومن جانبها حذرت إدارة المدرسة بياناً عاجلاً ، من أنه فى حالة تكرار هذه الواقعة داخل المدرسة ، سيتم شطب اسم الطالب من كشوف المدرسة وتسليم ولي الأمر ملف ابنه ، على أن يعتبر الطالب راسباً فى نفس السنة المقيد بها .

وقالت إدارة المدرسة في تنبيها مشدداً لأولياء الأمور : برجاء احتراس أولياء الأمور وعدم التعامل مع مشكلات الطلاب بصفة شخصية ، والتوجه إلى إدارة المدرسة فى حالة حدوث أى مشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم ١٥٠ لسنه ٢٠٢٤ حسب نوع ومستوى المخالف ، مشيرةً إلى أن هذا القرار ينص على أن أى مشكلة يتسبب فيها ولي الأمر داخل المدرسة يتحملها ابنه ويطبق عليه العقوبة.

وكانت قد تلقت المدارس تعليمات عاجلة من الإدارات التعليمية ، تمثلت فيما يلي :