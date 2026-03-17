أهلاوي .. خيري رمضان : الرياضة أنقذت أولادي من السلوكيات السلبية

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن الأخطاء الأخلاقية أو الدينية تمثل أمرًا مرفوضًا تمامًا ومثيرًا للقلق داخل الأسرة، مشددًا على أهمية ترسيخ القيم والمبادئ لدى الأبناء منذ الصغر.



وأوضح "رمضان" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي بفقرة "حبايب الدار" ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن الرياضة لعبت دورًا محوريًا في حياة أبنائه، حيث ساهمت في إبعادهم عن أي سلوكيات سلبية، إلى جانب دورها في بناء الجسم وتنمية التفكير السليم، لافتًا إلى أن زوجته كان لها الدور الأكبر في تشجيع الأبناء على ممارسة الأنشطة الرياضية والاستمرار فيها.



وفي جانب إنساني، أشار إلى انتمائه الكروي للنادي الأهلي، موضحًا أن جميع أبنائه يشجعون نفس الفريق، بينما كان والده يميل إلى تشجيع نادي الزمالك، ليس بدافع الانتماء، ولكن تضامنًا مع شقيقته التي كانت من مشجعيه.



وفي سياق آخر أشار إلى أنه جمع أبنائه وأفراد أسرته عقب الحرب الحالية وتحدث معهم عن ضرورة التخلي عن بعض الرفاهيات في ظل ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة.



وتابع "لازم نأخذ بالنا مش هستني الحكومة تقطع الكهرباء عليا لازم أنا يكون ليا دور، مش لازم استنى أن الدولة تضطر أنها تشتري بترول فتقوم بإجراءات واللي جاي صعب على أي حكومة ".



واستطرد "مش لازم استنى أن تتدخل الحكومة خاصة أنها أزمة غير مسبوقة، الناس مش مستنية كلام حلو ولازم نكون واضحين زي ما الرئيس بيقول".