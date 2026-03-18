للمرة الثالثة خلال 5 ساعات .. الدفاع الجوي الإماراتي يتصدّى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروحية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران، في بيان هو الثالث من نوعه خلال 5 ساعات فقط.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا، مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أعلن يوم الأربعاء، عن سقوط مقذوف إيراني بالقرب من مقر القيادة العسكرية الأسترالية في الشرق الأوسط بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً عدم وقوع إصابات.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "في تمام الساعة 9:15 من صباح اليوم، سقط مقذوف إيراني بالقرب من قاعدة المنهاد الأسترالية في الإمارات العربية المتحدة"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف: "أؤكد عدم إصابة أي من أفراد القوات الأسترالية، وأن الجميع بخير تماماً".