قرار «كاف» يُشعل الاحتفالات في المغرب.. كيف استقبلت الصحف تتويج «أسود الأطلس» بلقب أمم إفريقيا؟
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-3-2026 في ملاعب العالم
بعد تراجع أمس .. أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 مارس
حدث في 28 رمضان | فرضت زكاة الفطر .. وزواج النبي من أم المساكين
بدء اجازة عيد الفطر في المدارس غداً للطلاب والمعلمين.. وعودة الدراسة الثلاثاء
أستراليا تنفي تلقي أي طلب من ترامب للمشاركة في تأمين مضيق هرمز
مواعيد مباريات مجموعة التتويج.. مواجهات نارية في افتتاح الدور الثاني بالدوري المصري
نجوميتها مجتش صدفة .. «فيدرا» تشيد بتألق ريهام عبدالغفور في مسلسل «حكاية نرجس»
سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026
رد فعل غير من متوقع من خالد بيومي على قرار منح كأس أمم أفريقيا للمغرب
أحمد موسى: وزير الخارجية أكد على استمرار الوقوف مع الأشقاء العرب بالقول والفعل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد | المفتي السابق يوضح

د. شوقي علام
د. شوقي علام
عبد الرحمن محمد

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الرأي الذي ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ومعهم الحسن بن زياد من الحنفية، يرى أن وقت إخراج زكاة الفطر محدد، فإذا تم إخراجها بعد غروب شمس يوم العيد دون وجود عذر يكون الشخص آثمًا، وتُعتبر الزكاة في هذه الحالة قضاءً وليست أداءً.

وأشار إلى أن جمهور الحنفية خالفوا هذا الرأي، حيث قالوا إن وقت إخراج زكاة الفطر ممتد وغير مقيد بزمن معين، وبالتالي يجوز إخراجها في أي وقت وتُحسب أداءً، مع التأكيد على أن الأفضل إخراجها قبل الذهاب لصلاة العيد.

كما بيّن أن العلماء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بانتهاء وقتها، لأنها أصبحت حقًا ثابتًا في ذمة المُزكي لصالح المستحقين، فهي بمثابة دين لا يُبرأ منه إلا بإخراجه. 

وقد ورد في كتب الفقه أنه يجوز إخراجها منذ بداية شهر رمضان، ويُستحب تقديمها قبل صلاة العيد، ويُكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد قبل الغروب، بينما يحرم تأخيرها لما بعد ذلك.

وفيما يتعلق بإخراج زكاة الفطر نقدًا، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية جواز إخراجها مالًا بشكل مطلق، وهو الرأي المختار للفتوى، لما فيه من تحقيق لمقاصد الشريعة ومراعاة مصالح الناس، وهو مذهب الحنفية، وبه يُعمل في الزكاة والكفارات والنذور، كما قال به عدد من التابعين.

مقدار زكاة الفطر لعام 2026

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 2026 بأقل حد وهو 35 جنيها عن كل فرد، مع استحباب الزيادة لمن أراد.
كما أوضحت الإفتاء أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا أو عينا، أي من القمح أو التمر أو الشعير، تيسيرا على المكلفين وتمكين الفقراء من تلبية احتياجاتهم.

ويعادل مقدار زكاة الفطر عن كل فرد 2.04 كيلوجراما من القمح، نظرا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويمكن إخراجها من أول أيام شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
وقد استند الشرع إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين."

زكاة الفطر حكم التأخير إخراج الزكاة دار الإفتاء وقت الزكاة تأخير زكاة الفطر مقدار زكاة الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

الزمالك

الزمالك يتلقى ضربة موجعة برحيل نجم الفريق

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

طقس أول أيام عيد الفطر

طقس أول أيام عيد الفطر 2026 بمصر.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

أحمد فهيم

أحمد فهيم: تمنيت تقديم دور الرئيس الراحل أنور السادات

مسلسل المداح 6

مسلسل المداح 6 الحلقة 29 .. اتهام حمادة هلال بالتسبب في قتل طارق النهري

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف رؤيته للحب: عشت 3 تجارب حقيقية.. وأنهي علاقاتي باحترام

بالصور

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد