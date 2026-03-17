إخلاء سبيل التيك توكر إنجي حمادة في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء
نقيب قراء مصر: تكريم الرئيس لنجوم دولة التلاوة أثلج صدورنا
رفضا للحرب على إيران .. استقالة مدير مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي
استنفار خليجي لمواجهة التهديدات الإيرانية.. تحرك عاجل من قادة مجلس التعاون
هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟.. أمين الإفتاء يجيب
جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات القادمة
نتنياهو: هناك الكثير من المفاجآت لـ إيران لن نكشف عنها
مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي يستقيل: الحرب مع إيران بلا مبرر
وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر
الاستثمار : استمرار عمل منظومة الإفراج الجمركي في إجازة عيد الفطر
مصر تبحث تطورات أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة.. تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى
موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات يوم 27 رمضان.. هتفطر إمتى؟
ديني

عندي فلوس في البنك المفروض أطلع منهم صدقة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سائل يقول: «عندي فلوس في البنك وبيطلع لي دخل ثابت شهريًا عليها، المفروض أطلع منهم صدقة ولا الفلوس دي فيها شبهة؟»، مؤكدًا أن هذه الأموال لا شبهة فيها، وأنه يجوز له أن يتصدق منها ويفعل بها ما يشاء.

هل يجوز التصدق من عائد الشهادات البنكية؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الصدقة في هذه الحالة قد تكون واجبة إذا بلغ المال النصاب، وقد تكون مستحبة إذا لم يبلغ النصاب وكان صاحب المال يرغب في التصدق، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على مقدار المال وحال صاحبه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز التصدق من عائد الأموال أو العائد الذي يأتي من الشهادات أو المبالغ الموضوعة في البنوك، ولا شيء في ذلك.

هل عائد أموال البنوك فيه شبهة؟

وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أكد أن مسألة فوائد البنوك من أكثر القضايا التي يتكرر السؤال عنها، مشيرًا إلى تلقيه استفسارًا من رجل على المعاش ادخر أموال عمره ووضعها في البنك ويعيش من عائدها، لكنه شعر بالحيرة بعد سماع آراء متباينة بين التحليل والتحريم، ما أثار لديه القلق من أن يكون ماله غير جائز، خاصة أنه لا يستطيع إقامة مشروع يخشى معه ضياع أمواله.

تجارب خسارة بسبب سوء الاستثمار

وأضاف أنه شهد حالات مشابهة، من بينها رجل كان يمتلك 500 ألف جنيه، فنصحه البعض بعدم وضعها في البنك وإعطائها لشخص يتاجر له بها، فبدأ بنصف المبلغ، لكنه خسره بالكامل، وظل يحاول استرداده دون جدوى، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع تتكرر مع كثيرين.

قاعدة فقهية: «من ابتُلي فليُقلِّد من أجاز»

وأوضح أمين الفتوى أن القاعدة التي يرددها دائمًا في هذه المسألة هي: «من ابتُلي فليُقلِّد من أجاز»، مبينًا أن فوائد البنوك مسألة فقهية خلافية، ويجوز للإنسان أن يأخذ بقول من أجاز، خاصة إذا كان لا يُحسن التجارة ولا يجيد إدارة المشروعات، حفاظًا على ماله ومصدر رزقه.

وأشار إلى أنه إذا كان الشخص يُحسن التجارة فالأفضل أن يتاجر، لما في ذلك من خير وبركة، أما إذا لم يكن لديه الخبرة وكان هذا المال هو مصدر معيشته، فله أن يضعه في وديعة أو شهادة بنكية ويأخذ عائدها، مقلدًا من أجاز ذلك من أهل العلم.

وشدد الشيخ عويضة عثمان على ضرورة الرجوع لأهل الاختصاص وعدم الوقوع في حيرة بسبب تضارب الآراء، قائلًا: «ضع أموالك في البنك وخذ عائدها وعِش به، وربنا إن شاء الله يتقبل منك»، مؤكدًا أهمية الاستقرار النفسي والطمأنينة في مثل هذه المسائل.

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

بيزيرا

خالد الغندور يعلق على عدم استدعاء بيزيرا إلى معسكر منتخب البرازيل

جانب من التكريم

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

محافظ الشرقية

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

بالصور

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد