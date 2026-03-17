انعقاد الاجتماع الثالث عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين الإفتاء المصرية والأردنية

نقيب قراء مصر: تكريم الرئيس لنجوم دولة التلاوة أثلج صدورنا
رفضا للحرب على إيران .. استقالة مدير مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي
استنفار خليجي لمواجهة التهديدات الإيرانية.. تحرك عاجل من قادة مجلس التعاون
هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟.. أمين الإفتاء يجيب
جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات القادمة
نتنياهو: هناك الكثير من المفاجآت لـ إيران لن نكشف عنها
مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي يستقيل: الحرب مع إيران بلا مبرر
وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر
الاستثمار : استمرار عمل منظومة الإفراج الجمركي في إجازة عيد الفطر
مصر تبحث تطورات أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة.. تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى
موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات يوم 27 رمضان.. هتفطر إمتى؟
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيدي الفطر وتحرير سيناء
انعقاد الاجتماع الثالث عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين دار الإفتاء المصرية ودائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية
عقدت دار الإفتاء المصرية ودائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، الاجتماع الثالث بينهما عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفضيلة الدكتور أحمد الحسنات، المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من القيادات والعلماء والمتخصصين الشرعيين والفلكيين في المؤسستين؛ لبحث سُبل تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الشرعية ذات الاهتمام العام، وعلى رأسها مسألة تحرِّي هلال شهر شوال المبارك لعام 1447هـ.

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًّا للإجراءات المتَّبعة في رصد الأهلَّة في البلدين، وما تشهده من تطور علمي وتقني، إلى جانب استعراض نتائج الحسابات الفلكية المتعلقة بولادة الهلال وإمكانية رؤيته، في إطار من التكامل بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية المقررة، ومن ذلك تقرير أن الحسابات الفلكية يُستأنس بها في إثبات دخول الشهر، وَفْقَ ما استقرَّ عليه أهل العلم.

كما أكد الجانبان أن اللجان العلمية والشرعية المختصة في البلدين ستنتشر في مختلف المواقع مساء يوم الخميس 19/3/2026م، الموافق 29 من شهر رمضان 1447هـ، لتحرِّي هلال شهر شوال، في أجواء من الدقة والانضباط، بما يعكس حرص المؤسستين على تحقيق أعلى درجات اليقين في إعلان دخول الشهر، مشددين على أهمية استمرار التنسيق المثمر بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي، لما له من أثر بالغ في توحيد الرؤى وتعزيز الثقة بالمؤسسات الدينية، وخدمة قضايا الأمة، خاصة في المناسبات والشعائر التي تتعلق بوَحدة المسلمين واجتماع كلمتهم.

حضر الاجتماع الدكتور، علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، الأستاذ الدكتور، أحمد عبدالبر، مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، الدكتور، محمود شلبي مدير عام المراجعة الشرعية بدار الإفتاء المصرية، السيد عمار السكجي، رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، الدكتور ماجد الجبور، مندوب دائرة قاضي القضاة الأردنية، الدكتور حاتم السحيمات، مندوب وزارة الأوقاف الأردنية، الدكتور رائد رافد مدير دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

بيزيرا

خالد الغندور يعلق على عدم استدعاء بيزيرا إلى معسكر منتخب البرازيل

النقل السياحي

شركات السياحة: زيادة 10% على النقل السياحي تطبق أول إبريل

رئيس مصر للطيران يكرم طاقم الضيافة

رئيس مصر للطيران يكرم طاقم ضيافة رحلة للتعامل المهني مع مسافر .. صور

القس أندريه زكي والرئيس السيسي

القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

