رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

موفدو الأوقاف يشاركون في احتفال المركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا بالطلاب المتفوقين

إيمان طلعت

نظّمت السفارة المصرية بالتعاون مع المركز الإسلامي المصري احتفالًا لتكريم الطلاب المتفوقين، وذلك تحت رعاية وإشراف وضيافة السفير شريف عبد الحميد إسماعيل، سفير جمهورية مصر العربية لدى تنزانيا، في إطار دعم ورعاية النماذج المتميزة من الطلاب وتعزيز مسيرة التعليم.

في أجواء إيمانية مميزة، شهد المركز الإسلامي المصري بالعاصمة التنزانية دار السلام، احتفالًا لتكريم الطلاب المتفوقين، وذلك في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ حيث جرى تقديم شهادات تقدير وجوائز تشجيعية للطلاب الأوائل تقديرًا لتفوقهم العلمي واجتهادهم.

وقدَّم الحفل الدكتور محمد علي عبد المجيد، المدير الإداري للمركز، حيث رحّب بالحضور، مؤكدًا أهمية الاحتفاء بالمتفوقين في هذه الليالي المباركة التي تعزز قيم الاجتهاد والتميز، كما أعرب عن تقديره لجهود الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ودعمه المستمر للعمل الدعوي والتعليمي داخل مصر وخارجها.


وشهد الحفل حضور عدد من القيادات الدينية والعلمية، من بينهم نائب عن مفتي جمهورية تنزانيا المتحدة، وفضيلة الشيخ طاهر المساوي، مدير العلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفضيلة الشيخ الهادي موسى سالم، رئيس لجنة الأمان الوطنية بتنزانيا، وفضيلة الشيخ رمضان ناجي عبد الحميد، مشرف البعثة الأزهرية وشيخ المعهد الأزهري بالمركز، إلى جانب موفدي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد من المعلمين التنزانيين.

كما شارك في الحفل أعضاء رابطة خريجي الأزهر بتنزانيا، الذين أعربوا عن اعتزازهم بانتمائهم إلى الأزهر الشريف، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الروابط العلمية والثقافية، إلى جانب حضور أولياء أمور الطلاب وأسرهم الذين شاركوا أبناءهم فرحة التكريم.

واختُتمت فعاليات الحفل بإقامة مأدبة إفطار جماعي للحضور، في أجواء رمضانية سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز، بما يعكس قيمة العلم ومكانة المتفوقين، ويؤكد استمرار الدور المصري في دعم التعليم ونشر الوسطية في مختلف أنحاء العالم.

