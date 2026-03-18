سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 استقرارًا نسبيًا مع تراجع طفيف في بعض التعاملات، في ظل تحركات معتدلة لسوق العملات وتأثيرات اقتصادية عالمية ومحلية على قيمة الجنيه.



وجاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية كما يلي:



البنك المركزي المصري:

52.31 جنيه للشراء – 52.45 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:

52.31 جنيه للشراء – 52.41 جنيه للبيع

بنك مصر:

52.30 جنيه للشراء – 52.40 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

52.23 جنيه للشراء – 52.33 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB):

52.23 جنيه للشراء – 52.33 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي:

52.32 جنيه للشراء – 52.42 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

52.36 جنيه للشراء – 52.46 جنيه للبيع

بنك البركة:

52.30 جنيه للشراء – 52.40 جنيه للبيع

كريدي أجريكول:

52.30 جنيه للشراء – 52.40 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

52.34 جنيه للشراء – 52.44 جنيه للبيع

وقال خبراء مصرفيون إن هذه الأسعار تعكس اتجاهًا ثابتًا للعملة الأمريكية مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال التعاملات الحالية، مع تباين طفيف بين البنوك بناءً على سياسات التسعير وعمليات العرض والطلب.

وأشار الخبراء إلى أن استقرار الدولار مقابل الجنيه اليوم يعزز من قدرة المستوردين والمستثمرين على التخطيط المالي، ويمنح الأسواق المحلية مؤشرًا واضحًا حول حركة السيولة والتكلفة خلال الفترة المقبلة.