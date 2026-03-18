الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 21 عند 7,280 جنيه والأوقية فوق 5,000 دولار

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 حالة من التذبذب الطفيف، متأثرة بتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في ظل متابعة المستثمرين والمتعاملين لتطورات السوق.

وأوضح خبراء الذهب بالصاغة أن جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في الأسواق المحلية، سجل تراجعًا محدودًا عن مستوياته السابقة، فيما استقرت أسعار بعض الأعيرة الأخرى عند مستويات قريبة من الأمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر :

جرام الذهب عيار 24:

8,305 جنيه للشراء – 8,360 جنيه للبيع

جرام الذهب عيار 21:

7,280 جنيه للشراء – 7,330 جنيه للبيع

جرام الذهب عيار 18:

6,240 جنيه للشراء – 6,290 جنيه للبيع

الجنيه الذهب:

58,240 جنيه للبيع – 58,100 جنيه للشراء

الأوقية العالمية:

فوق 5,000 دولار للأوقية



وأشار الخبراء إلى أن استقرار حركة الذهب المحلية مرتبط مباشرة بأسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية، مع متابعة مستمرة لتأثيرات تقلبات الدولار وأسعار الطاقة على تكاليف الاستيراد والإنتاج.

ويحرص المستثمرون والمشترون على متابعة الأسعار يوميًا قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، مع توقعات باستمرار التذبذب خلال الأيام المقبلة، وسط مراقبة دقيقة لحركة السوق العالمي والمحلي.