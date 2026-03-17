سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-2-2026

واصل سعر الدولار اليوم ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليسجل مستويات جديدة أعلى من 52 جنيهًا، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة منذ دقائق داخل القطاع المصرفي.

وتراوحت أسعار شراء الدولار بين 52.300 جنيه و52.350 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 52.380 جنيه و52.450 جنيه، وسط تقارب ملحوظ في التسعير بين معظم البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 52.350 جنيه شراء – 52.380 جنيه بيع

HSBC: 52.350 جنيه شراء – 52.450 جنيه بيع

بنك مصر: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع

البنك العقاري المصري العربي: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع

المصرف العربي الدولي: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 52.320 جنيه شراء – 52.420 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 52.310 جنيه شراء – 52.450 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع

بنك قناة السويس: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع

بنك البركة: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع

QNB الأهلي: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 52.300 جنيه شراء – 52.400 جنيه بيع