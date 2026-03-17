رسميًا .. صرف معاشات أبريل 2026 .. قبل العيد أم بعده؟

يبحث أصحاب المعاشات عن حقيقة صرف معاشات أبريل2026 قبل العيد، وذلك على غرار صرف مرتبات شهر مارس قبل العيد بعد قرار رسمي بتبكير الصرف من وزارة المالية، فهل بالفعل سيتم صرف معاشات أبريل خلال الساعات المقبلة أم ستظل في موعدها الرسمي؟.

وينتظر أصحاب المعاشات، الإعلان عن أي قرارات بشأن إمكانية تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل حلول عيد الفطر المبارك .





حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل2026

لم تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل عيد الفطر، مؤكدة أن مواعيد الصرف تسير وفقا للجدول المعتاد، لحين صدور تعليمات جديدة بشكل رسمي.

موعد صرف معاشات أبريل2026

من المقرر صرف معاشات شهر أبريل 2026 المقبل، لأصحاب المعاشات مع مطلع شهر أبريل 2026،كما هو المعتاد فى صرف المعاشات يوم 1 من كل شهر، على أن تصرف بالزيادة الأخيرةالتى تم تطبيقها فى شهر يوليو الماضى، وذلك وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيق زيادة المعاشات، وحتى الآن لم يصدر أى قرار رسمى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بشأن تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2026 قبل عيد الفطر المبارك.

موعد صرف معاشات أبريل

ووفقاً لما هو معتاد كل شهر، من المقرر بدء عملية صرف معاشات أبريل2026 يوم الأربعاء 1 أبريل المقبل، وبذلك يكون بعد انتهاء عيد الفطر، وصرفها في موعدها الأصلي دون تبكير.

- يمكن صرف معاشات شهر أبريل من خلال ماكينات الصراف الآلى للبنوك.

- فيما تصرف معاشات شهر أبريل 2026 عبر منافذ فورى وكارت ميزة

ويبدأ الصرف في اليوم الأول من الشهر، ويستمر طوال الأيام التالية وفق خطة محددة لكل فئة من أصحاب المعاشات، لضمان حصول جميع المستفيدين على مستحقاتهم دون تأخير.

الاستعلام عن المعاشات

و تتيح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش المستحق.

زيادة المعاشات

وكانت الحكومة قد طبقت زيادة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15%.

وجاءت هذه الزيادة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.