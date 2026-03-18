حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

تعتبر وصفة البيض بالبلوبيف من الأكلات السريعة والمشبعة التي يفضلها الكثيرون على وجبة الإفطار، خاصة أنها لا تحتاج إلى وقت طويل في التحضير وتتميز بطعمها الغني.

وقدمت الشيف أميرة شنب طريقة سهلة لتحضير البيض بالبلوبيف بمكونات اقتصادية وخطوات بسيطة تناسب ربات البيوت.

طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف

مقادير البيض بالبلوبيف:

عدد من البيض حسب الرغبة

علبة بلوبيف

ملعقة زبدة أو زيت

بصلة مفرومة (اختياري)

زيتون أسود أو أخضر

رشة فلفل أسود

جبنة موتزاريلا أو شيدر (اختياري)

خطوات تحضير البيض بالبلوبيف:

ـ وضع الزبدة أو الزيت في طاسة على النار.

ـ تشويح البصل حتى يذبل (اختياري).

ـ إضافة البلوبيف وتقليبه جيدًا حتى يسخن.

ـ إضافة البيض سواء مخفوقًا أو كبيض عيون حسب الرغبة.

ـ إضافة الزيتون ورشة فلفل أسود مع تجنب إضافة الملح.

ـ تغطية الطاسة وتركها على نار هادئة حتى ينضج البيض.

ـ يمكن إضافة الجبنة على الوجه قبل الانتهاء بدقيقة للحصول على طعم كريمي.

طريقة عمل البيض بالبلوبيف

نصائح لنجاح وصفة البيض بالبلوبيف

ـ استخدمي نارًا هادئة حتى لا يجف البيض

ـ تجنبي إضافة الملح بسبب ملوحة البلوبيف

ـ يمكن إضافة فلفل ألوان لزيادة القيمة الغذائية

ـ تقديم الطبق ساخنًا للحصول على أفضل طعم

طريقة عمل البيض بالبلوبيف

القيمة الغذائية للبيض بالبلوبيف

تحتوي هذه الوجبة على:

ـ البروتين من البيض

ـ الدهون التي تمد الجسم بالطاقة

ـ معادن مهمة مثل الحديد

لكن يُفضل تناولها باعتدال بسبب نسبة الصوديوم في البلوبيف.