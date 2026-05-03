في حضور المحافظ.. وزير الاتصالات يستجيب فورًا لطلبات مدرسة النور للمكفوفين ببني سويف

زار المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مدرسة النور للمكفوفين بالحمرايا شرق النيل، لمتابعة مستجدات جهود التطوير التكنولوجي المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير التعليم باستخدام التكنولوجيا المساعدة، بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات، لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، وذلك في إطار التكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتفقد الوزير والمحافظ معمل الحاسب الآلي المطور، والذي دعمته وزارة الاتصالات بأجهزة كمبيوتر تعمل ببرامج قارئ الشاشة (مثل NVDA) لتحويل النصوص إلى صوت مسموع، إلى جانب أجهزة السطر الإلكتروني (Braille One) التي تحول المحتوى الرقمي إلى طريقة برايل، فضلًا عن طابعات برايل التي تتيح طباعة المواد التعليمية والامتحانات بسهولة وكفاءة.

واستجابة فورية لطلبات المدرسة، وجّه وزير الاتصالات بدعم شامل للمنظومة التكنولوجية بها، شمل: منح اشتراك إنترنت مجاني لمدة عام كامل، وتحويل الخدمة إلى فايبر فائق السرعة، وتحديث وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، وتوفير طابعات برايل، إلى جانب دعم المدرسة بجهاز عرض "بروجيكتور"، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتيسيرها للطلاب.

من جانبه، أثنى محافظ بني سويف على هذا التعاون المثمر، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص، وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية من الوصول إلى المناهج الرقمية، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب المبكر على التكنولوجيا.

وخلال الزيارة، حرص الوزير والمحافظ على مشاهدة عرض فني قدمه طلاب المدرسة، التي تضم 154 طالبًا بمختلف المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، بالإضافة إلى فصل لمتعددي الإعاقة يضم 24 طفلًا، فضلًا عن وجود قسم داخلي لإقامة الطلاب تابع لجمعية النور والأمل.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، حمّلت الدكتورة تغريد عبد الرحمن وكيل المدرسة، وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف، نقل رسالة شكر وتقدير من ذوي الهمم إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن دعمه المتواصل لهم جعلهم يشعرون بأنهم "قادرون باختلاف"، وأنهم جزء فاعل ومؤثر في بناء المجتمع.

جاء ذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، الدكتورة هبة عبدالعظيم عضو مجلس النواب .أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، ولفيف من القيادات التنفيذية.