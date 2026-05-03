قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: إقامة مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس ورأس شقير وجبل الجلالة بقدرة 4750 ميجاوات
تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور مؤقتا
تراجع جديد.. سعر الدولار الآن في البنوك
فرص ضائعة.. تعادل حرس الحدود وطلائع الجيش في الشوط الأول بالدوري
مصر تعزّز أمنها الدوائي في مواجهة الأزمات العالمية.. 91% إتاحة وطفرة في توطين الصناعة
ضبط المتهم بإنهاء حياة طالب بجامعة الأزهر في مدينة نصر
تحذيرات من كارثة خفية.. قنبلة موقوتة أخطر من المرض تهدد حياة الملايين
5 أسباب تدفع بربحية مصر للألومنيوم لـ 10.4 مليار جنيه في 9 أشهر.. تفاصيل
ناعية هاني شاكر.. شفاء الأورمان: صاحب مسيرة فنية وإنسانية خالدة وداعم أصيل لمرضى الأورام
تأجيل حسم زيادة عدد أندية دوري الأبطال.. ازدحام الأجندة يعطل قرار «كاف»
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم في البنوك؟
هاني شاكر وزوجته نهلة توفيق.. قصة حب امتدت لأكثر من 40 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في حضور المحافظ.. وزير الاتصالات يستجيب فورًا لطلبات مدرسة النور للمكفوفين ببني سويف

محافظ بني سويف ووزير الاتصالات
محافظ بني سويف ووزير الاتصالات

زار المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مدرسة النور للمكفوفين بالحمرايا شرق النيل، لمتابعة مستجدات جهود التطوير التكنولوجي المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير التعليم باستخدام التكنولوجيا المساعدة، بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات، لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، وذلك في إطار التكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتفقد الوزير والمحافظ معمل الحاسب الآلي المطور، والذي دعمته وزارة الاتصالات بأجهزة كمبيوتر تعمل ببرامج قارئ الشاشة (مثل NVDA) لتحويل النصوص إلى صوت مسموع، إلى جانب أجهزة السطر الإلكتروني (Braille One) التي تحول المحتوى الرقمي إلى طريقة برايل، فضلًا عن طابعات برايل التي تتيح طباعة المواد التعليمية والامتحانات بسهولة وكفاءة.

واستجابة فورية لطلبات المدرسة، وجّه وزير الاتصالات بدعم شامل للمنظومة التكنولوجية بها، شمل: منح اشتراك إنترنت مجاني لمدة عام كامل، وتحويل الخدمة إلى فايبر فائق السرعة، وتحديث وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، وتوفير طابعات برايل، إلى جانب دعم المدرسة بجهاز عرض "بروجيكتور"، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتيسيرها للطلاب.

من جانبه، أثنى محافظ بني سويف على هذا التعاون المثمر، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص، وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية من الوصول إلى المناهج الرقمية، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب المبكر على التكنولوجيا.

وخلال الزيارة، حرص الوزير والمحافظ على مشاهدة عرض فني قدمه طلاب المدرسة، التي تضم 154 طالبًا بمختلف المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، بالإضافة إلى فصل لمتعددي الإعاقة يضم 24 طفلًا، فضلًا عن وجود قسم داخلي لإقامة الطلاب تابع لجمعية النور والأمل.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، حمّلت الدكتورة تغريد عبد الرحمن وكيل المدرسة، وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف، نقل رسالة شكر وتقدير من ذوي الهمم إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن دعمه المتواصل لهم جعلهم يشعرون بأنهم "قادرون باختلاف"، وأنهم جزء فاعل ومؤثر في بناء المجتمع.

جاء ذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، الدكتورة هبة عبدالعظيم   عضو مجلس النواب  .أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، ولفيف من القيادات التنفيذية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

أسعار الدواجن والبيض

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

ترشيحاتنا

أشرف بن شرقي

كابوس القمة .. كم مرة أشعل أشرف بن شرقي صراع الدوري؟

الأهلي والزمالك

نصف فرقة من اللاعبين.. الغيابات تضرب صفوف الأهلي والزمالك قبل القمة

الأهلى والزمالك

ديربي القاهرة على صفيح ساخن.. مواجهات ثأرية تشعل قمة الأهلي والزمالك

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد