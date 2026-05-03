«ضمن مبادرة 100 مليون شجرة».. جهود مكثفة لزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء بالقنطرة شرق

واصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية ، تحت إشراف العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، وبالتعاون والتنسيق مع إبراهيم مطر رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وأمل رجب مدير المكتبات العامة بالمحافظة، تنفيذ أعمال الزراعة والتجميل بمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون شجرة» وبروتوكول التعاون المشترك بين جهاز التطوير والتجميل ومكتبة مصر العامة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بشأن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري، تواصل أجهزة المحافظة جهودها لرفع كفاءة وتجميل مختلف المناطق.

حيث تم زراعة عدد كبير من نباتات «البازروميا» التي تُستخدم كسياج شجري داخل المكتبة العامة بمدينة القنطرة شرق، بما يسهم في تحسين الشكل الجمالي والحفاظ على الطابع الحضاري للمكان.

وفي سياق متصل، تم زراعة نباتات الزينة المعمرة بالطريق الدائري، من بينها نباتات «الفوربيا»، إلى جانب تنفيذ أعمال قص وتهذيب المسطحات الخضراء على مساحة ٤٠ فدانًا، استعدادًا لاستقبال موسم الصيف.