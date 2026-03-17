خيري رمضان : بتعلم من أولادي .. والحوار أهم من فرض الأوامر

قال الإعلامي خيري رمضان، إنه يتعلم من أبنائه في العديد من جوانب الحياة، مؤكدًا إعجابه بالأفكار الجديدة التي يطرحها الجيل الحالي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.



وأوضح "رمضان" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي بفقرة "حبايب الدار" ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أنه لا يعتمد أسلوب فرض الأوامر داخل أسرته، بل يحرص على طرح آرائه ووجهات نظره وترك مساحة للحوار، مشيرًا إلى أن علاقته بأبنائه، وخاصة ابنه الأصغر وليد، تطورت مع الوقت، حيث أتيحت له فرصة أكبر للتقارب معه وفهم طريقة تفكيره.



وأضاف أن حياته في بداياتها كانت أكثر صعوبة، رغم أن ضغوط العمل كانت أقل، لافتًا إلى أن الانشغال بالحياة اليومية جعله يكتشف مع الوقت أنه كبر دون أن ينتبه، وأنه بدأ يتبع نفس الأساليب التي كان ينتقدها في والده، وهو ما دفعه لإعادة النظر في طريقة تعامله.



وفي سياق متصل، أعرب عن تقديره لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة إعادة النظر في بعض الكليات التي لا توفر فرص عمل لخريجيها، داعيًا إلى إغلاق التخصصات التي لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل.



واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرًا في ثقافة المجتمع تجاه التعليم والعمل، موضحًا أن اكتساب الخبرة العملية في سن مبكرة قد يكون أكثر أهمية من الاكتفاء بالدراسة النظرية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.