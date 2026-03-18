ناقد رياضي: المغاربة في حالة صدمة رغم الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2025

علّق الناقد الرياضي محمد عراقي على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا.

وكتب عراقي، عبر حسابه علي فيسبوك" كلمت 6 من أصدقائي المغاربة بعد القرار، وكانت ردود فعلهم تقريبًا واحدة، أول حاجة مش مبسوطين، وتاني حاجة مصدومين زيهم زينا بالضبط، ويمكن أكتر ! ، بس للأمانة فوزي لقجع الرجل الأقوى في دولة كرة القدم في العالم، مش في افريقيا بس.

وقرّرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي: في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).