إيران تمطر إسرائيل بالصواريخ.. وصفارات الإنذار تشل دولة الاحتلال بالكامل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء أن إيران أطلقت وابلًا جديدًا من الصواريخ على إسرائيل، وصفارات الإنذار تدوي في وسط البلاد، ومنطقة القدس، وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وبعض المناطق في جنوب إسرائيل.

يأتي ذلك تزامنا مع تأكيد طهران، مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بعد أن أعلنت إسرائيل مقتله في غارة جوية.

وقال مجلس الأمن القومي الإيراني: "احتضنت أرواح الشهداء الطاهرة روح عبد الله الصالح، الشهيد الدكتور علي لاريجاني"، مضيفًا أن ابنه وحراسه الشخصيين استشهدوا معه.

وأوضح البيان: "بعد عمرٍ قضاه في النضال من أجل تقدم إيران والثورة الإسلامية، حقق أخيرًا مبتغاه، واستجاب لنداء الله، ونال بشرفٍ نعيم الشهادة في خندق الخدمة".