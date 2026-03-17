إعلام إسرائيلي : نتنياهو يصدر أوامر باستهداف كبار مسؤولي إيران والفصائل اللبنانية

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي أصدروا تعليمات عاجلة لقوات الجيش والقوات الجوية باستهداف كبار المسؤولين في النظام الإيراني والفصائل اللبنانية المسلحة.

وقال نتنياهو إن مقاتلات وجنود الجيش الإسرائيلي ينفذون استهدافات مباشرة لعناصر وصفها بـ«الإرهاب» في الشوارع والمواقع المختلفة في إيران، وذلك بهدف تهيئة الظروف أمام الشعب الإيراني للاحتفال برأس السنة الفارسية «النيروز» بعيداً عن ما وصفه بالتهديدات الأمنية المتواصلة.

وأشار نتنياهو إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تمكنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من اغتيال اثنين من قادة التنظيمات المرتبطة بالنظام الإيراني.