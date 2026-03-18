سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2026

شهد سعر الجنيه الذهب استقراراً مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 .. وذلك تزامناً مع استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات يوم أمس الثلاثاء.

ووفقاً لآخر تحديثات لأسعار الذهب محلياً في مصر فقد جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سجل الجنيه الذهب نحو 58,400 جنيه، وهو ذات السعر الذي سجله مع ختام تداولات أمس، ليواصل التحرك بشكل مستقر.

ويعد الجنيه الذهب من أكثر الأدوات الاستثمارية جذبًا داخل السوق المصري، خاصة في فترات عدم اليقين، حيث يفضله الكثيرون كوسيلة للادخار، ما يجعل تحركاته مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار.