قاهر أرسنال يغيب عن مانشستر يونايتد لعدة أسابيع

أعلن مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب باتريك دورجو، لاعب الفريق الأول، عن الشياطين الحمر، لعدة أسابيع، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة آرسنال، والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دورجو الهدف الثاني بشكل رائع بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليساهم في فوز مانشستر يونايتد وعرقلة آرسنال متصدر الترتيب.

وأفاد تقرير صحفي أن اللاعب - البالغ من العمر 21 عامًا - تعرض لإصابة في أوتار الركبة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 81، بعد نصف ساعة من تسجيله هدفًا بتسديدة مباشرة بالقدم اليسرى منح فريقه التقدم 2-1.

وكان دورجو، الدولي الدنماركي الذي انضم إلى يونايتد في الصيف، قد سجل أيضًا هدفًا في الفوز على مانشستر سيتي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال كاريك للصحفيين: "سيغيب بات لفترة من الوقت. ما زلنا نحدد مدة غيابه".

وأضاف: "لقد كان أداؤه جيدًا خلال الأسبوعين الماضيين، ولم نكن متأكدين مما إذا كان مجرد تشنج عضلي أم شيء أكثر خطورة، لكن يبدو أنه أكثر خطورة، سننتظر لنرى ما إذا كان سيغيب لبضعة أسابيع أو أكثر، للأسف، هذا أمر لا بد من تجاوزه في كرة القدم".

ويواجه مانشستر يونايتد - صاحب المركز الرابع - نظيره فولهام بعد غد الأحد، ساعيًا لتحقيق فوزه الثالث على التوالي منذ تولي كاريك تدريب الفريق.