الجيش الإسرائيلي يُنهي سلسلة غارات استهدفت مراكز قيادة للنظام الإيراني

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى أمس سلسلة من الغارات التي استهدفت مراكز قيادة النظام الإيراني، وفقًا لنبأ عاجل عبر فضائية «القاهرة الإخبارية».

وأعدمت إيران رجلًا متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل، وفقًا لوكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية، والتي عرّفت المدعى عليه باسم كوروش كيواني.

وأفادت وكالة «ميزان»، يوم الأربعاء، أن الرجل "أُدين بتزويد جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بصور ومعلومات عن مواقع حساسة في إيران".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أن الرد على اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، سيكون حازمًا وسيبعث على الندم.

وقال اللواء حاتمي: "تدبير الشهيد لاريجاني وحكمته ونهجه المبني على العقلانية الثورية ترك آثارًا خالدة للوطن"، بحسب ما أفادت به وكالة «تسنيم» الإيرانية.